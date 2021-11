'जुगनी' फेम लोक सिंगर गुरमीत बावा का निधन, लंबे समय थीं बीमार

नई दिल्ली: मशहूर पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बावा का रविवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 77 वर्ष की थीं. पारिवारिक मित्र भूपिंदर सिंह संधू ने उनके निधन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बावा ने यहां शहर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. बावा का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा.

शनिवार को एडमिट हुई थीं गुरमीत

संधू ने बताया कि सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद उन्हें शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बता दें कि गुरमीत बावा के पति किरपाल बावा भी पंजाबी लोक गायक हैं. वह राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर नजर आने वालीं पहली पंजाबी महिला गायिका थीं. गुरमीत बावा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव में 1944 में हुआ था.

इस गाने से मशहूर हुई थीं 'जुगनी'

गुरमीत बावा पंजाब के लोक गीत 'जुगनी' को गाकर पूरे देश में लोकप्रिय हुईं. अपने गायिकी के सफर के दौरान गुरमीत बावा को पंजाब सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार, पंजाब नाटक अकादमी द्वारा संगीत पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार और पंजाबी भाषा विभाग द्वारा शिरोमणि गायिका पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था.

पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने व्यक्त किया दुख

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बावा के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके निधन को पंजाब और दुनियाभर के पंजाबी लोक गीतों के प्रशंसकों के लिए बड़ी क्षति करार दिया. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बावा के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

Shocked and saddened to hear the news of Gurmeet Bawa Ji’s demise. Her contribution to Punjabi folk music is indelible. My sincere condolences, thoughts & prayers are with her family. pic.twitter.com/y2pj3gjBd5

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 21, 2021