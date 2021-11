फ्लाइट में खाना न मिलने पर भड़के राहुल बोस, पूरी जानकारी मिलते ही डिलीट किया ट्वीट

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस (Rahul Bose) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. किसी भी मुद्दे पर अपनी बातों को दुनिया के सामने रखने से वह कभी नहीं कतराते. वहीं, अगर उनके साथ कोई घटना घट जाए तो वह तुरंत इस पर आवाज उठा देते हैं. इस बार उन्होंने फ्लाइट एयर विस्तारा पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

खाना न मिलने पर भड़के राहुल

राहुल ने हाल ही में अपने एक ट्वीट में एयर विस्तारा की सर्विस पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'यह ठीक नहीं है एयर विस्तारा. मैं मानता हूं कि आपको उड्डयन के नियमों का पालन करना होता है, इसीलिए 2 घंटे से कम की फ्लाइट में खाना नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह आप बोर्डिंग से पहले बता सकते हैं.'

राहुल को दी गई पूरी जानकारी

अब राहुल के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने कमेंट्स कर प्रतिक्रिया दी है. इसी के साथ लोगों ने उन्हें पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि इसमें एयर विस्तारा की कोई गलती नहीं है.

Yes, that is possible. In that case the fault is mine. Still, a little word before boarding and we would have lined our grateful stomachs! https://t.co/U25fr85jD6

— Rahul Bose (@RahulBose1) November 6, 2021