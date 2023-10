क्या शिल्पा शेट्टी संग टूट रहा है राज कुंद्रा का रिश्ता? इस ट्वीट को देख सोच में पड़े लोग

नई दिल्ली: शिल्पा शेट्टी (Shilpa ) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) इन दिनों एक बार फिर से अचानक ही सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म 'यूटी 69' का ऐलान करते हुए इसका जबरदस्त ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें वह खुद एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. अब वह अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. उनकी फिल्म को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है. इसी बीच अब राज कुंद्रा ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है कि हर कोई हैरान रह गया है.

राज कुंद्रा ने किया ऐसा ट्वीट

राज ने अपने ट्वीट में सैपरेशन का ऐलान कर दिया है. हालांकि, उन्होंने इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया है. वहीं, उनके इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स अनुमान लगाने लगे हैं कि राज यहां शिल्पा से अलग होने की बात कर रहे हैं.

We have separated and kindly request you to give us time during this difficult period

— Raj Kundra (@onlyrajkundra) October 19, 2023