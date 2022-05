फिर पर्दे पर सुनाई देगा 'बाबूमोशाय' का नाम, जल्द बनेगा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की 'आनंद' का रीमेक

नई दिल्ली: बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की फिल्मों के लिए एक अलग ही क्रेज दर्शकों में देखने को मिलता था और वही दीवानगी आज भी लोगों में जिंदा है. वह जिस भी किरदार को पर्दे पर निभाते उसमें इस कदर डूब जाते कि पर्दे पर अगर वो रोते तो दर्शक उनके साथ रो पड़ते, और हंसते तो पूरा थिएटर तालियों और हंसी से गड़गड़ा उठता. ऐसे में उनकी हर फिल्म और हर किरदार यादगार रहा, लेकिन उनकी फिल्म 'आनंद (Anand)' इनमें बहुत खास रही.

फिर 'आनंद' की यादें होंगी ताजा

राजेश खन्ना को आज भी बाबूमोशाय के नाम से याद किया जाता है. इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपनी 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'आनंद' में किया था. इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया हर डायलॉग जैसे सीधा दर्शकों के दिल में जाकर लगा था. आज भी अक्सर लोगों की जुबां पर इस फिल्म के डायलॉग्स हैं, जैसे- 'जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं.' अब इन्हीं पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा किया जा रहा है.

'आनंद' के रीमेक का हुआ ऐलान

जी हां, हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब 'आनंद' का रीमेक बनाया जा रहा है. इसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही है. इस फिल्म को ऑरिजनल फिल्म के निर्माता के पोते समीर राज सिप्पी और विक्रम खाकर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन निर्देशन की कमान किसे सौंपी जाएगी.

OFFICIAL REMAKE OF 'ANAND' ANNOUNCED... #Anand - one of the most iconic films starring #RajeshKhanna and #AmitabhBachchan, directed by #HrishikeshMukherjee - will be remade by the original producer - #NCSippy’s grandson #SameerRajSippy - along with producer #VikramKhakhar. pic.twitter.com/DdhxZrRXDz

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 19, 2022