दिवाली पर रिलीज हुई रजनीकांत की 'Annaatthe', थिएटर्स में ढोल-नगाड़ों के साथ मना जश्न

नई दिल्ली: दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikath) की फिल्मों का रिलीज होना उनके सभी चाहने वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता. अब ऐसे में दिवाली के खास मौके पर उनकी फिल्म 'अन्नात्थे' (Annaatthe) का रिलीज होना उनके फैंस के डबल सेलिब्रेशन का अवसर है. इसी का उत्साह सिनेमाघरों के बाहर भी देखने को मिला.

ढोल-नगाड़ो के साथ किया फिल्म का स्वागत

फिल्म के ट्रेलर रिलीज से ही रजनीकांत के सभी चाहने वालों में उनकी इस फिल्म के लिए उत्साह देखने को मिल रही थी. अब जब दिलावी पर यह फिल्म रिलीज की गई तो सिनेमाघरों में सुपरस्टार के चाहने वालों का हूजुम उमड़ पड़ा. फैंस ने उनकी फिल्म का स्वागत पूरे जोश के साथ किया. सिनेमाघरों के बाहर ढोल-नगाड़ों के साथ फैंस ने ठुमके लगाए.

फिल्म में दिखे ये सितारे

अब कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसमें साफ देखा जा सकता है कि रजनीकांत के फैंस काफी जोश हैं.

#WATCH Rajinikanth fans celebrate the release of 'Annaatthe' outside Chennai's Rohini theatre pic.twitter.com/DEdtd8An6l

— ANI (@ANI) November 4, 2021