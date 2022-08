Raksha Bandhan BO Collection Day 2: अक्षय कुमार की 'रक्षा बंधन' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: Raksha Bandhan Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि फिल्म से जैसी उम्मीदें की जा रही थी, यह बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाई है. रक्षा बंधन का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. जिसके बाद कहा जा सकता है कि इसका बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है.

औंधे मुंह गिरी अक्षय कुमार की फिल्म

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#RakshaBandhan declines on Day 2... National chains remain extremely low... Mass belt is driving its biz... 2-day total is underwhelming... Needs to have a miraculous turnaround from Sat-Mon... Thu 8.20 cr, Fri 6.40 cr. Total: ₹ 14.60 cr. #India biz. pic.twitter.com/WaJtvW8SJY

taran adarsh (@taran_adarsh) August 13, 2022