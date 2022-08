Raksha Bandhan BO Collection Day 4: अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षा बंधन' की कमाई में आया उछाल, किया इतना कलेक्शन

नई दिल्ली: Raksha Bandhan BO Collection Day 4: एक वक्त ऐसा था जब सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पर्दे पर दस्तक देते थे तो उनके हर किरदार और फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिलता था. हालांकि अक्षय के सितारे इन दिनों गर्दिश में नजर दिख रहे हैं. लगता है 2022 अक्षय कुमार के लिए अनलकी है. तभी तो उनकी बैक टू बैक मूवी फ्लॉप हो रही हैं. पहले 'बच्चन पांडे', फिर 'सम्राट पृथ्वीराज' और अब 'रक्षा बंधन' भी इसे फेरहिस्त में शामिल होती नजर आ रही है.

अक्षय की फिल्म लगातार फ्लॉप हो गई है

फैंस की नजरें उनकी 'रक्षा बंधन' पर टिकी हुई थीं. हालांकि अक्षय की इस फिल्म ने भी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. ऐसा हम नहीं, बल्कि फिल्म की कमाई के शॉकिंग आंकड़े बता रहे हैं. फिल्म 11 अगस्त को रक्षा बंधन के मौके पर रिलीज हुई, लेकिन 'रक्षा बंधन' को त्योहार का थोड़ा सा भी फायदा नहीं मिला. फिल्म से जैसी उम्मीदें की जा रही थी, यह बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाई है.

फिल्म ने रविवार को कमाए इतने करोड़

अक्षय कुमार की फिल्म रक्षा बंधन का ओपनिंग डे फीका रहा इसके बाद स्थिति और भी बिगड़ गई. अब मूवी को शायद वीकेंड का फायदा मिला है.

#RakshaBandhan remains low-key on Day 4 [Sun], not hitting double digits even once... Mass pockets remain steady, but the overall 4-day total is disappointing... Thu 8.20 cr, Fri 6.40 cr, Sat 6.51 cr, Sun 7.05 cr. Total: ₹ 28.16 cr. #India biz. pic.twitter.com/oITWpHwbcD

taran adarsh (@taran_adarsh) August 15, 2022