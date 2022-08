ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का दिखा सिजलिंग लुक, बिखेरे हुस्न के जलवे

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के बाद बॉलीवुड की ओर रुख करने वाली रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. उन्होंने इंडस्ट्री को साबित कर दिखाया है कि वह खुद को किसी भी किरदार में बखूबी ढाल सकती हैं. रकुल अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर बहुत जल्द ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने अपनी शानदार एक्टिंग से दुनियाभर के दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है. आज फैंस में उनकी हर फिल्म के लिए बेसब्री देखने को मिलती रहती है. वहीं, एक्ट्रेस अपने लुक्स के कारण भी काफी चर्चा में हैं.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं रकुल

रकुल अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं. अब फिर से रकुल ने अपनी कुछ फोटोज हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें वह हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही हैं.

रकुल का फिर दिखा स्टाइलिश लुक

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में रकुल को ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहने देखा जा सकता है.

इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लाइट मेकअप किया है और बालों को खुला छोड़ा हुआ है. इसके साथ रकुल ने छोटे ईयररिंग्स पहने हुए हैं. इस लुक में वह काफी हॉट और ग्लैमरस दिख रही हैं.

रकुल ने दिए ऐसे-ऐसे पोज

रकुल कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं. फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Just Chill And Do You'. अब रकुल के इस अंदाज पर लोग मर मिटने को तैयार बैठे हैं. कुछ ही देर में रकुल की इन फोटोज पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं. लोगों उन्हें हॉट बताते हुए कई कमेंट्स किए हैं.

इन फिल्मों में नजर आएंगी रकुल

रकुल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार 'रनवे 34' में देखा गया है. अब वह जल्द ही 'डॉक्टर जी', 'छतरीवाली' और 'थैंक गॉड' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगी.

ये भी पढे़ं- प्रियंका चोपड़ा ने बाथरूम के शीशे पर किया एक खुलासा, यूजर्स हो गए कन्फ्यूज