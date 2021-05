फिल्म RRR की रिलीज डेट आई सामने, Ram Charan और Jr NTR के फैंस के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली: साल की सबसे बड़ी बजट फिल्मों में शामिल मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है. बता दें कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया जाएगा.

BIGGG NEWS... #PEN Studios announces #India 's biggest *post theatrical* DIGITAL and SATELLITE deal for the most-awaited film #RRR ... Directed by #SSRajamouli ... Check out the video... #JrNTR #RamCharan , #AjayDevgn #AliaBhatt #JayantilalGada #DVVMovies pic.twitter.com/tEd7o8jrjm

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श (Taran Aadarsh) ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर के दी. एक ट्वीट में वीडियो शेयर किया गया है और साथ ही लिखा है कि फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है जी 5 जिसे तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़. के अलावा नेटफ्लिक्स हिंदी पर भी रिलीज किया जाएगा.

IT'S OFFICIAL... Besides releasing in #Hindi, #Telugu, #Tamil, #Malayalam and #Kannada, #RRR will also release in various foreign languages: #English, #Portuguese, #Korean, #Turkish and #Spanish... The digital streaming rights are with Netflix... OFFICIAL POSTER... pic.twitter.com/IWDbPIiJox

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 26, 2021