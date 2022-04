RRR BO Collection Day 15: तीसरे सप्ताह फिल्म की हुई धीमी शुरुआत, कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: फिल्मकार एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में फिल्म कमाई के मामले में हर दिन नए मुकाम हासिल कर रही है. पहले ही दिन जबरदस्त कारोबार करने वाली इस फिल्म को खासतौर पर हिन्दी बेल्ट में काफी पसंद किया जा रहा है. दूसरे सप्ताह में भी इसका जादू दर्शकों पर चला है.

दुनियाभर में जबरदस्त कारोबार कर रही है फिल्म

साउथ सुपरस्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग और शानदार वीएफएक्स वाली ये फिल्म सभी भाषाओं में भी दुनियाभर में बेहतरीन कारोबार कर रही है.

#RRR [Week 3] refuses to slow down, RRRock-solid on [third] Fri... Continues to attract substantial footfalls in mass circuits... Expect higher numbers today and tomorrow [third Sat and Sun]... Fri 5 cr. Total: ₹ 213.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/UdMlOySZxx

taran adarsh (@taran_adarsh) April 9, 2022