RRR Collection Day 16: राजामौली की फिल्म ने पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा, बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली: मशहूर फिल्मकार एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म को न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में फिल्म कमाई के मामले में हर दिन नए मुकाम हासिल कर रही है. हर दिन फिल्म अपने आप में नए रिकॉर्ड बना रही है. खासतौर पर इसकी हिन्दी बेल्ट को बेहद सराहा गया है.

RRR बॉक्स ऑफिस पर आंधी लेकर आई है

अब फिल्म का 16वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. फिल्म को रिलीज हुए तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन 'RRR' को लेकर फैंस का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म ने शनिवार को 8 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'RRR' GROSSES 1000 CR WORLDWIDE... #SSRajamouli does it again... Brings back the glory of #Indian cinema... #RRR Gross BOC: ₹ 1000 cr [Worldwide]... #JrNTR and #RamCharan debut in ₹ 1000 cr Club... #Xclusiv OFFICIAL ANNOUNCEMENT POSTER... pic.twitter.com/MOJWKhrivp

taran adarsh (@taran_adarsh) April 10, 2022