RRR Box Office Collection Day 17: 250 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है फिल्म, अब तक कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: मशहूर फिल्मकार एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) बॉक्स ऑफिस पर आंधी ले आई है. हर दिन फिल्म अपने आप में नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. खासतौर पर इसकी हिन्दी बेल्ट को बेहद सराहा गया है.

नहीं कम हो रहा 'RRR' का क्रेज

फिल्म को रिलीज हुए तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन 'RRR' को लेकर फैंस का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

#RRR is racing towards ₹ 250 cr... Has yet another heRRRoic weekend, with biz growing on [third] Sat and Sun... Will enjoy an uninterrupted run till Thu... [Week 3] Fri 5 cr, Sat 7.50 cr, Sun 10.50 cr. Total: ₹ 231.59 cr. #India biz... #Hindi verdict: SUPER-HIT. pic.twitter.com/lpsHQ4vBmS

taran adarsh (@taran_adarsh) April 11, 2022