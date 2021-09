RRR Release Date: फिर टली फिल्म की रिलीज डेट, फैंस हुए निराश

नई दिल्ली: राम चरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR), आलिया भट्ट (Aalia Bhatt) और अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर फिल्म 'आरआरआर' (RRR) का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन एक बार फिर कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है.

Post production nearly done to have #RRRMovie ready by October’21.

But as known to many, we are postponing the release but cannot announce a new date with theatres indefinitely closed.

We will release at the earliest possible date when the world cinema markets are up and running.

— RRR Movie (@RRRMovie) September 11, 2021