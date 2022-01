धनुष के तलाक के बाद राम गोपाल वर्मा ने शादी पर किए विवादित ट्वीट्स, भड़क पडे़ लोग

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) और ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) ने अपने तलाक की खबरों से सभी को हैरान कर दिया है. दोनों ने अपनी 18 साल की शादी कोअचानक ही खत्म कर दिया. इस ऐलान से दोनों के ही चाहने वाले काफी निराश हैं. इस बीच अब फिल्मकार राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके कारण वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं.

जश्न के साथ होना चाहिए तलाक- वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक किए गए अपने ट्वीट्स में शादी को पूर्वजों द्वारा थोपा गया एक बुरा रिवाज बताया है.

Only divorces should be celebrated with sangeet because of getting liberated and marriages should happen quietly in process of testing each other’s danger qualities

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 18, 2022