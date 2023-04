पोर्न स्टार Mia Malkova पर दिल हार बैठे थे राम गोपाल वर्मा, साथ बना चुके हैं ये फिल्म

नई दिल्ली: मिया मालकोवा एक अमरीकी पोर्न स्टार हैं. वो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं. उनकी खूबसूरती की चमक इस कद्र चारों ओर फैली कि बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की आंखें भी चौंधिया गई. वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और मिया को बॉलीवुड फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया. फिर क्या मिया मालकोवा की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हुई फिल्म थी क्लाइमेक्स.

