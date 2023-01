फुटबॉल टीम को चीयर करने पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, स्टेडियम में मचाया धमाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सबसे फेवरेट कपल के तौर पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेहद मशहूर हैं. 2022 दोनों के लिए बेहद स्पेशल रहा. एक तरफ दोनों की शादी की खबरें और दूसरी ओर आलिया भट्ट के मां बनने की. चारों ओर बस आलिया और रणबीर की ही चर्चा थीं.

देर रात रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फुटबॉल टीम मुंबई एफसी का मनोबल पहुंचाने स्टेडियम पहुंचे. जहां मुंबई एफसी बनाम केरला ब्लास्टर के बीच मुकाबला खेला गया. भारत की सबसे बेहतरीन फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग का आगाज हो गया है.

.@MumbaiCityFC co-owner #RanbirKapoor and his wife @aliaa08 join in on the celebrations after yet another victory for his side! #MCFCKBFC #HeroISL #LetsFootball #MumbaiCityFC #AliaBhatt pic.twitter.com/ML3HsQ1OCK

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 8, 2023