जब रणबीर कपूर ने को-एक्ट्रेसेस संग पब्लिक प्लेस में की थी बदतमीजी, आज भी भुगत रहे हैं खामियाजा!

नई दिल्ली: Ranbir Kapoor Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर बी टाउन में अपने हैंडसम लुक और थोड़ी बहुत एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. रणबीर कपूर 28 सितंबर को अपना 39 वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं. रणबीर कपूर के लिए उनका 39वां जन्मदिन बेहद खास होने वाला है. इस साल उनकी शादी हुई, फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपरहिट रही साथ ही वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं. लेकिन आज हम इस लेख में रणबीर कपूर की बदतमीजी के बारे में बात करेंगे. रणबीर कपूर अपनी फिल्म के गाने से बता चुके हैं कि उनका दिल बदतमीज हैं, आपको बदतमीज दिल बदतमीज दिल सॉन्ग याद आ गया होगा ना, खैर ये तो सॉन्ग हैं लेकिन क्या आप जानते हैं वह पब्लिक प्लेस में अपने फीमेल-को स्टार्स से बदतमीजी कर चुके हैं. इस लिस्ट में कटरीना कैफ से लेकर इलियाना डिक्रूज तक का नाम शामिल हैं.

कटरीना कैफ का उड़ाया मजाक

इस लिस्ट में सबसे पहले रणबीर कपूर एक्स गर्लफेंड कटरीना कैफ की बात करते हैं. रणबीर कपूर सरेआम कटरीना कैफ के साथ बदतमीजी कर चुके हैं.

a thread of ranbir kapoor being an incel and being disrespectful towards katrina kaif pic.twitter.com/kcw95Fg7se

— (@rexiespo) August 21, 2022