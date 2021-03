रानी मुखर्जी की फिल्म पर भी लगा कोरोना का ग्रहण, जानें कब तक करना होगा इंतजार?

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Cororna Virus) की वजह से फिर एक बार संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. कोरोना को देखते हुए कई फिल्मों की रिलीज डेट को फिर से आगे खिसकाया जा रहा है. इन फिल्मों में अब यशराज फिल्म्स बंटी और बबली (Bunty Aur Babli) भी शामिल हो चुकी थी.

बता दें कि फिल्म (Bunty Aur Babli 2) का पोस्टर जारी करते हुए यह जानकारी दी गई थी कि फिल्म 23 अप्रैल, 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ चुका है और इसे देखते हुए कई निर्माता-निर्देशक फिल्म रिलीज की डेट आगे बढ़ा रहे हैं.

#BreakingNews: #BuntyAurBabli2 - which was scheduled to release in *cinemas* on 23 April 2021 - has been postponed... #YRF will announce the new release date later. #SaifAliKhan, #RaniMukerji, #SiddhantChaturvedi #Sharvari pic.twitter.com/nBsSw5swch

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2021