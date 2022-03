Jayeshbhai Jordaar: रणवीर ने अनोखे स्टाइल में किया रिलीज डेट का ऐलान, वीडियो में दिखाए कई अवतार

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पिछले लंबे वक्त से यशराज फिल्म्स की अगली फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' (Jayeshbhai Jordaar) के कारण चर्चा में हैं. लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह फिल्म किसी न किसी वजह से टलती ही जा रही थी. हालांकि, अब आखिरकार फिल्म का इंतजार खत्म हो ही गया है. दरअसल, रणवीर ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक मजेदार वीडियो में पोस्ट किया है.

रणवीर ने शेयर किया वीडियो

रणवीर ने वीडियो शेयर करते हुए इसके साथ लिखा, 'नाम है जयेशभाई और काम है जोरदार!!! रिलीज डेट जानने के लिए वीडियो देखें. यशराज के साथ जयेशभाई जोरदार 13 मई को सिर्फ आपके करीबी सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है.'

Naam hai JAYESHBHAI…Aur kaam hai JORDAAR !!!

Chegg out the date announcement video

Celebrate #JayeshbhaiJordaar with #YRF50 only at a big screen near you on 13th May. #ShaliniPandey | #ManeeshSharma | @divyangrt | @yrf | #JayeshbhaiJordaar13thMay pic.twitter.com/EYI2tRuVAo

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) March 3, 2022