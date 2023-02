Cirkus OTT Release: अब आपके मोबाइल में 'सर्कस' दिखाने आ रहे हैं रणवीर सिंह, जानिए कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'सर्कस' (Cirkus) बेशक बॉक्स ऑफिस पर खास धमाल न मचा पाई हो, लेकिन फैंस ने तो रणवीर की इस कॉमेडी फिल्म को भी काफी एंजॉय किया. अगर आप घर बैठे कोई एंटरटेनमेंट पैकेज देखना चाह रहे हैं यह फिल्म अच्छा टाइमपास हो सकती है. काफी समय से इसके ओटीटी रिलीज को लेकर खबरें सामने आ रही हैं. अब फिल्म की स्ट्रीम डेट भी सामने आ गई है.

इस दिन रिलीज होगी 'सर्कस'

खबरों की माने तो रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सर्कस' की ओटीटी रिलीज के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं. हालांकि, फिलहाल फिल्म की टीम या नेटफ्लिक्स की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

Hindi film #Cirkus will be streaming on Netflix India from February 17th. pic.twitter.com/mOuvhKnYRB

— Streaming Updates (@OTTSandeep) February 2, 2023