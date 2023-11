VIDEO: शाहरुख खान की पार्टी में रणवीर सिंह ने पकड़े कान, सबके सामने पत्नी दीपिका पादकोण से कहा...

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने बीते 2 नवंबर को अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. उनके बर्थडे के खास मौके पर जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की थी. इस अब पार्टी का एक इन्साइड वीडियो सामने आया है, जिसमें रणवीर सिंह को डीजे बने हुए देखा जा रहा है, इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि फैंस भी हैरान हो रहे हैं.

रणवीर ने मांगी माफी

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पार्टी में डीजे बनकर शाहरुख खान के बेहतरीन गाने प्ले कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने किंग खान की फिल्म 'कभी हां कभी ना' का गाना 'चलो भी जो हुआ, वो जाने दो' प्ले किया. इस सॉन्ग को वह कान पकड़कर पत्नी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के लिए गा भी रहे हैं. वहीं, दीपिका उनके इस अंदाज पर स्माइल कर रही हैं.

करण के शो की वजह से हुईं ट्रोल

अब रणवीर सिंह का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है.

