रणवीर शौर में अब भी कोरोना के ऐसे लक्षण, खुद दी जानकारी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं. कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों में कई मशहूर हस्तियों के नाम भी शुमार हैं. इन्हीं में से एक बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) का भी है, जो पिछले ही दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे.

रणवीर को हो रही हैं ये परेशानियां

रणवीर की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव हो चुकी है. इसके बावजूद वह स्वस्थ नहीं हैं. हाल ही में अभिनेता ने खुद अपनी सेहत के बारे में लोगों को जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी भी स्वाद लेने और सूंघने में दिक्कत आ रही है.

Sadly, no, not yet. Taste and smell are still lost.

Thanks for asking. #covidlife #covidsurvivor https://t.co/QNp1PgWwBZ

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) March 7, 2021