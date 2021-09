RC15: राम चरण की फिल्म Launch में रणवीर सिंह की मौजूदगी, मेकर्स ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर

नई दिल्लीः बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड और वर्सटाइल एक्टर Ranveer Singh की South की फिल्म इंडस्ट्री भी कायल है. एक्टर इस वक्त दक्षिण के सुपर स्टार रामचरण के लिए प्रमोशन करने वाले हैं. रामचरण की फिल्म RC 15 में की मेकिंग शुरू होने वाली है. फिल्म में कियारा आडवाणी भी हैं. लेकिन इस बीच चर्चा हो रही है फिल्म के बड़े और भव्य लॉन्च इवेंट की और ये इवेंट बुधवार 8 सितंबर 2021 यानी आज ही होने जा रहा है.रणवीर सिंह इसमें बतौर गेस्ट शिरकत कर रहे हैं

अन्नपूर्णा स्टूडियो में लॉन्च

जानकारी के मुताबिक, राम चरण और कियारा आडवाणी के साथ निर्देशक शंकर की आगामी फिल्म का भव्य लॉन्च आज, 8 सितंबर को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में है. इस कार्यक्रम में रणवीर सिंह, एसएस राजामौली और मेगास्टार चिरंजीवी शामिल होंगे. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर ने 7 सितंबर को चरण और कियारा के साथ फिल्म के लिए एक फोटोशूट किया.

कियारा आडवाणी ने कराया फोटोशूट

फिल्म के ग्रैंड मुहूर्त से पहले कियारा आडवाणी को हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वह फिल्म के फोटोशूट और मुहूर्त के लिए शहर पहुंची हुई हैं. शंकर और राम चरण की फिल्म की पूरी शूटिंग एक दो दिनों में शुरू होने की उम्मीद है.

दिल राजू की 50वीं फिल्म

दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने cast and crew वाला एक पोस्टर साझा किया. प्रोडक्शन हाउस के ट्विटर हैंडल ने लिखा, "We are coming !!!#RC15 #SVC50 Muhurtham Ceremony Today (sic)."

RC15 का Production दिल राजू ने अपने बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत किया है.

यह दिल राजू की 50वीं फिल्म है और इसलिए अस्थायी रूप से इसका नाम भी एसवीसी50 रखा गया है. साई माधव फिल्म के लिए डॉयलॉग लिख रहे हैं. सिनेमेटोग्राफी तिरू ने किया है. RC15 को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज़ होगी. निर्माता इसे संक्रांति 2023 पर रिलीज करने की तैयारी में हैं.

यह भी पढ़िएः इस एक्टर को टाइगर श्रॉफ मानते हैं खुद से बेहतर डांसर

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.