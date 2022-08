ऋषभ पंत के जवाब से बौखलाईं उर्वशी रौतेला, बोलीं-'बैट-बॉल से खेलो छोटू भईया'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और क्रिकेटर ऋषभ पंत (Urvashi Rautela) के बीच शब्दों की जंग जारी है. दोनों के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. बता दें कि इंटरनेट पर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का एक बयान सामने आया. वीडियो में उर्वशी ऋषभ पंत को 'मिस्टर RP' के नाम से संबोधित करती दिखीं. ऋषभ पंत ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए अपना बयान जारी किया जिसके बाद उर्वशी ने फिर एक बार क्रिकेटर को उंगली कर दी है.

Chotu bhaiyaa should play bat ball. Main koyi munni nahi hoon badnam hone with young kiddo darling tere liyee #Rakshabandhan Mubarak ho #RPChotuBhaiyya #Cougarhunter #donttakeadvantageofasilentgirl #love #UrvashiRautela #UR1 pic.twitter.com/AA3APRFViY

ऋषभ ने जब उर्वशी को दीदी कह दिया तो उर्वशी भी कहां पीछे हटती उन्होंने भी एक पोस्ट लगा दी. पोस्ट में उर्वशी लिखती हैं कि 'छोटू भईया को तो बैट बॉल से खेलना चाहिए. डार्लिंग मैं कोई मुन्नी नहीं हुई जो तेरे लिए बदनाम हो जाए'. उर्वशी ने हैशटैग के साथ ऋषभ पंत को रक्षाबंधन की बधाई दे दी. बात यहीं नहीं खत्म हुई उन्होंन RP छोटू भईया भी पोस्ट में लिखा साथ ही लिखा कि साइलेंट गर्ल का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए.

Urvashi speaking about Rishabh Pant #UrvashiRautela pic.twitter.com/SXPlY85KPl

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को टारगेट किया था. उन्होंने कहा,' जब किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं बनारस से दिल्ली आई, तब मिस्टर RP मुझसे मिलने के लिये आये थे, उन्होंने लॉबी में मेरा कई घंटे इंतजार किया लेकिन मैं सोई हुई थी, इस दौरान उन्होंने मुझे 17 बार फोन भी किया था.'

Rishabh Pant Latest Story....... He Deleted It After 7 Minutes......#RishabhPant #Pant #UrvashiRautela #WhatsApp pic.twitter.com/wMWk82n5at

