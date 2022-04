RRR Box Office Collection Day 9: जल्द 200 करोड़ के क्लब में शामिल होगी 'RRR', किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: Jr. NTR और राम चरण (Ram Charan) स्टारर फिल्म 'आरआरआर' (RRR) 25 मार्च को वर्ल्डवाइड पर रिलीज हो गई थी. यह फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. आरआरआर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रही है.

'आरआरआर' ताबड़तोड़ कमाई कर रही है

एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) के निर्देशक में बनी इस फिल्म को दुनियाभर में जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म नया इतिहास रचने जा रही है.

RRR ने गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और बाहुबली (हिंदी) को पीछे छोड़ते हुए अब रजनीकांत की फ‍िल्म 2.0 के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है.

फिल्म का 10वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है

अब फिल्म का 10वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. फिल्म ने रविवार को 20.50 करोड़ का कारोबार किया. इसी के साथ फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 184.59 का टोटल कलेक्शन कर चुकी है.

#RRR is SUPER-SOLID... Will cross ₹ 200 cr on Tue [Day 12]... #TKF and #RRR, two ₹ 200 cr films in #March, incredible indeed... Also, #JrNTR and #RamCharan's first ₹ 200 cr earner [#Hindi]... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr, Sun 20.50 cr. Total: ₹ 184.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/xIUpn8dtND

taran adarsh (@taran_adarsh) April 4, 2022