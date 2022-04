RRR Box Office Collection Day 11: 200 करोड़ से बस थोड़ी दूर है 'RRR', किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: पिछले ही दिनों रिलीज हुई एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कारोबार कर रही है. Jr. NTR और राम चरण (Ram Charan) स्टारर फिल्म 'आरआरआर' वर्ल्ड वाइड के साथ-साथ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रही है.

'RRR' को लगा बड़ा झटका

एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) के निर्देशक में बनी इस फिल्म को दुनियाभर में जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म नया इतिहास रचने जा रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से दोगुनी कमाई कर रही है.

#RRR will cross *lifetime biz* of #Sooryavanshi today... Will cruise past ₹ 200 cr tomorrow [Wed; Day 13], thus becoming the second #Hindi film to hit ₹ 200 cr mark [post pandemic]... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr, Sun 20.50 cr, Mon 7 cr. Total: ₹ 191.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/JpMkPBMqC7

