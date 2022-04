RRR Collection Day 18: नहीं थम रही 'आरआरआर' की आंधी, 250 करोड़ रुपये से कुछ कदम दूर

नई दिल्ली: एस.एस. राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) दुनियाभर में खूब पसंद की जा रही है. फिल्म को सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं में भी भरपूर प्यार मिल रहा है. खासतौर पर फिल्म की हिन्दी बेल्ट को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है. अब सिर्फ हिन्दी भाषा में ही ये फिल्म 250 करोड़ रुपये का आंकड़े तक पहुंचने वाली है. अब फिल्म के 18वें दिन का कारोबार भी सामने आ गया है.

तीसरे सप्ताह भी कम नहीं हो रहा क्रेज

फिल्म की रिलीज को तीन सप्ताह हो गए हैं, लेकिन अब भी इसका क्रेज दर्शकों में कम नहीं हो रहा है. इसका अंदाजा फिल्म के कलेक्शन को देखकर ही लगाया जा सकता है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'आरआरआर' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

जानिए फिल्म का कारोबार

तरण आदर्श ने कमाई के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, ''आरआरआर' 250 करोड़ से कुछ ही दूरी पर है. तीसरा सप्ताह, शुक्रवार- 5 करोड़, शनिवार- 7.50 करोड़ रुपये, रविवार- 10.50 करोड़ रुपये, सोमवार- 3.50 करोड़ रुपये, कुल- 235.09 करोड़ रुपये.' यह कारोबार सिर्फ भारत में हिन्दी बेल्ट का रहा है. इसी के साथ फिल्म सुपरहिट साबित हो गई है.

नहीं थम रही 'आरआरआर' की आंधी

अब फिल्म की दुनियाभर की कमाई के बारे में बात करें तो इसने वर्ल्ड वाइड 1039.62 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली यह ‘बाहुबली 2’ और ‘दंगल’ के बाद तीसरी फिल्म भी बन गई है.

