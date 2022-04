RRR Box Office Collection: चौथे सप्ताह भी जारी है राजामौली का जलवा, शुक्रवार को की इतनी कमाई

नई दिल्ली: जूनियर एनटीआर (Junior NTR) और राम चरण (Ram Charan) मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म को सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं में भी भरपूर प्यार मिल रहा है. खासतौर पर फिल्म की हिन्दी बेल्ट को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है. हर दिन फिल्म अपने आप में नए रिकॉर्ड बना रही है.

फिल्म को हिन्दी बेल्ट पर काफी पसंद किया जा रहा है

फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग से लेकर, सिनेमैटोग्राफी, गाने, रोमांस और एक्शन हर चीज दमदार रही. फिल्म को रिलीज हुए तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन 'RRR' को लेकर फैंस का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

अब 22 दिनों की रिलीज के बाद फिल्म के कारोबार में कमी नजर आने लगी है, ऐसा सामने आए फिल्म के कारोबार को देखते हुए कहा जा रहा है.

22वें दिन का कलेक्शन आया सामने

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के 22वें दिन के कलेक्शन की जानकारी दे दी है.

#RRR stays strong on [fourth] Fri... The holiday period is speeding its entry into the ₹ 250 cr Club... [Week 4] Fri 3 cr. Total: ₹ 246.79 cr. #India biz. pic.twitter.com/WjHgfgARco

taran adarsh (@taran_adarsh) April 16, 2022