RRR Box Office Collection Day 23: फिल्म ने छूआ 250 करोड़ का आंकड़ा, शनिवार को हुआ इतना कलेक्शन

नई दिल्ली: जूनियर एनटीआर (Junior NTR) और राम चरण (Ram Charan) मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' (RRR) लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. साउथ की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आंधी ले आई है. फिल्म को सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं में भी भरपूर प्यार मिल रहा है. खासतौर पर फिल्म की हिन्दी बेल्ट को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है.

23वें दिन का कलेक्शन आया सामने

फिल्म को रिलीज हुए चौथा सप्ताह चल रहा है, लेकिन 'RRR' को लेकर फैंस का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही बंपर कमाई कर वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली यह ‘बाहुबली 2’ और ‘दंगल’ के बाद तीसरी फिल्म भी बन गई है.

'आरआरआर' ने की इतनी कमाई

अब फिल्म का 23वें दिन कलेक्शन सामने आ चुका है.फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के 23वें दिन के कलेक्शन की जानकारी दे दी है.

#RRR hits ₹ 250 cr mark on Day 23... Biz on [fourth] Sun [today] should be healthy as well... [Week 4] Fri 3 cr, Sat 3.30 cr. Total: ₹ 250.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/TwUEH0EEOM

taran adarsh (@taran_adarsh) April 17, 2022