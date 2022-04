RRR Box Office Collection Day 24: फिल्म को मिला वीकेंड का जबरदस्त फायदा, किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: जूनियर एनटीआर (Junior NTR) और राम चरण (Ram Charan) मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने रिलीज के साथ ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म को सिर्फ दक्षिण भारतीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं में भी भरपूर प्यार मिल रहा है. खासतौर पर फिल्म की हिन्दी बेल्ट को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है. एसएस राजामौली की इस बहप्रतीक्षित फिल्म ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है. ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आंधी ले आई है.

'आरआरआर' की बॉक्स ऑफिस पर आंधी

फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही बंपर कमाई कर वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली यह ‘बाहुबली 2’ और ‘दंगल’ के बाद तीसरी फिल्म भी बन गई है. अब फिल्म को रिलीज हुए चौथा सप्ताह चल रहा है, लेकिन 'RRR' को लेकर फैंस का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

थोड़ी धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार

अब इस फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है. साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के सिनेमाघरों में आने के बाद से ही इस फिल्म की कमाई लगातार घटती जा रही है.

अब फिल्म का 24वें दिन कलेक्शन सामने आ चुका है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन की जानकारी दे दी है.

रविवार का कलेक्शन आया सामने

कलेक्शन देखकर कहा जा सकता है कि आरआरआर को वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला है. रविवार को फिल्म ने 3.75 करोड़ का कारोबार किया. इसी के साथ फिल्म की टोटल कमाई 253.84 करोड़ हो चुकी है.

#RRR continues to trend very well in Weekend 4, despite a mighty opponent [#KGF2] taking away a major chunk of screens and shows... [Week 4] Fri 3 cr, Sat 3.30 cr, Sun 3.75 cr. Total: ₹ 253.84 cr. #India biz... #Hindi verdict: SUPER-HIT. pic.twitter.com/pFADnqVYFP

taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2022