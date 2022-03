RRR Box Office Collection Day 4: जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी फिल्म, कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: जूनियर एनटीआर और राम चरण की मुख्य भूमिका वाली मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' (RRR) इन दिनों न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए चार दिन बीत चुके हैं. ऐसे में 'आरआरआर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

शानदार प्रदर्शन कर रही है 'RRR'

फिल्मकार एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की मेगाबजट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक 'सुनामी' सी ला दी है. फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी बज है. राजामौली के फैंस फिल्म को पांच स्टॉर रेटिंग दे रहे हैं. वहीं, रिलीज होते ही सारे थिएटर हाउस फुल हो गए हैं. अब फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है.

फिल्म ने चौथे दिए कमाए इतने करोड़

'आरआरआर' ने तीसरे दिन 17 करोड़ रुपए का कारोबरा किया है. इसी के साथ फिल्म ने अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस में करीब 91.50 करोड़ की कमाई कर ली है.

#RRR #Hindi RRRoars and scores on the crucial make-or-break Mon... BIGGEST Day 4 [post pandemic]... FANTASTIC HOLD everywhere, especially in mass circuits... Will cross cr today [Tue; Day 5]... Fri 19 cr, Sat 24 cr, Sun 31.50 cr, Mon 17 cr. Total: ₹ 91.50 cr. #India biz. pic.twitter.com/Kne7GPi759

taran adarsh (@taran_adarsh) March 29, 2022