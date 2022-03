RRR Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर 'RRR' का तहलका, फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ के पार

नई दिल्ली: मशहूर फिल्मकार एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) की मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' (RRR) बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. दर्शक काफी लंबे वक्त से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार ये फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जिसे फैंस द्वारा काफी प्यार मिल रहा है. जूनियर एनटीआर और राम चरण की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक 'सुनामी' सी ला दी है.

बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है 'RRR'

फिल्म को रिलीज हुए छह दिन बीत चुके हैं. ऐसे में 'आरआरआर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म हर दिन अपने नाम नए रिकॉर्ड्स कर रही है. फिल्म पहले ही सप्ताह में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. सिर्फ साउथ ही नहीं, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी फिल्म का जलवा कायम है.

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन भी आ गया है. इसी के साथ फिल्म ने एक सप्ताह से पहले ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

छठे दिन का कलेक्शन आया समाने

'आरआरआर' ने छठे दिन 13 करोड़ रुपए का कारोबरा किया है. इसी के साथ फिल्म ने अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस में करीब 120.59 करोड़ की कमाई कर ली है.

#RRR reboots and revives biz in mass circuits... Nears *Week 1* biz of #Sooryavanshi [₹ 120.66 cr] in *6 days*... HIGHEST GROSSING FILM [Week 1; post pandemic]... Fri 20.07 cr, Sat 24 cr, Sun 31.50 cr, Mon 17 cr, Tue 15.02 cr, Wed 13 cr. Total: ₹ 120.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/EbSh3mTkJO

