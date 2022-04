RRR Box Office Collection Day 8: 'आरआरआर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: मशहूर फिल्मकार एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को दुनियाभर में जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म नया इतिहास रचने जा रही है. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता बीत चुका है. ऐसे में 'आरआरआर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन कर रही है फिल्म

'आरआरआर' न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रही है. Jr. NTR और राम चरण (Ram Charan) स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से दोगुनी कमाई कर रही है.

8वें दिन का कलेक्शन आया सामने

अब फिल्म का 8वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. फिल्म ने शुक्रवार को 13.50 करोड़ का कारोबार किया.

#RRR remains the first choice of moviegoers, despite two new films invading the marketplace [#Attack, #Morbius]... Will cross ₹ 150 cr today... Expect big growth on [second] Sat and Sun... [Week 2] Fri 13.50 cr. Total: ₹ 146.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/XdPmjnnSLt

taran adarsh (@taran_adarsh) April 2, 2022