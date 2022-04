RRR Box Office Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है राजामौली की फिल्म, अब तक कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: Jr. NTR और राम चरण (Ram Charan) स्टारर फिल्म 'आरआरआर' (RRR) वर्ल्ड वाइड के साथ-साथ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रही है. एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) के निर्देशक में बनी इस फिल्म को दुनियाभर में जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म नया इतिहास रचने जा रही है.

'RRR' ने रचा इतिहास

फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता बीत चुका है. ऐसे में 'आरआरआर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से दोगुनी कमाई कर रही है. अब फिल्म का 9वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है.

शनिवार को किया इतना कारोबार

फिल्म ने शनिवार को 18 करोड़ का कारोबार किया. इसी के साथ फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 164.09 का टोटल कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म हर दिन अपने नाम नए रिकॉर्ड्स कर रही है.

#RRR RULES, ROCKS and ROARS... Day 9 trending is EXCEPTIONAL... Will cross ₹ 175 cr today [second] Sun... Will hit DOUBLE CENTURY [₹ 200 cr] on weekdays... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr. Total: ₹ 164.09 cr. #India biz. SMASH HIT. pic.twitter.com/3J2qyBufe1

taran adarsh (@taran_adarsh) April 3, 2022