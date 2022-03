'Runway 34' Teaser: अजय देवगन का फिर दिखा अलग अवतार, रिलीज हुआ जबरदस्त टीजर

नई दिल्ली: सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) पिछले कुछ वक्त से लगातार पर्दे पर एक अलग कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं. अब फिर से वह नए रूप-रंग के साथ दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं. दरअसल, काफी समय से अजय देवगन के ही निर्देशन में बनी फिल्म 'रनवे 34' (Runway) को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है. अब उनकी इस फिल्म का दमदार टीजर भी रिलीज हो गया है.

जबरदस्त है 'रनवे 34' का टीजर

48 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत में एक प्लेन उड़ता दिख रहा है, जिसमें तेज बारिश और खराब मौसम के कारण कुछ परेशानी दिखने लगती है.

⁩The truth is hidden 35,000 feet above the ground.

Now experience the teaser of #Runway34 https://t.co/NK0n8tUmPo#Runway34Teaser #Runway34OnApril29@SrBachchan @Rakulpreet @bomanirani @CarryMinati @ADFFilms

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 15, 2022