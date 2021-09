Video: 'अनुपमा' की जिंदगी में आया ट्विस्ट, क्या अब इनके साथ लेंगी सात फेरे?

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है. शो की की स्टार कास्ट किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दर्शकों ने शो के हर किरदार को काफी पसंद किया है.

हाल ही के एपिसोड में अनुपमा (Anupamaa) में 'अनुज कपाड़िया' की एंट्री हुई है. शो में यह किरदार एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) निभा रहे हैं. इन दिनों शो में 'वनराज' से तलाक के बाद 'अनुपमा' का एक अलग ही अवतार दिखाई दे रहा है.

गौरव खन्ना की हुई धमाकेदार एंट्री

शो में अनुज कपाड़िया वह शख्स है, जो एक बिजनेसमैन है और अनुपमा से उसके कॉलेज के दिनों से प्यार करता है और आज भी उसके इंतजार में है.

The way he is admiring her and is appreciative of her talent#Anupamaa pic.twitter.com/ZObDPteL1B

(@nonstopchai) September 3, 2021