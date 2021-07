'बाहों में चले आओ' सॉन्ग पर दिलकश अदाएं दिखाती नजर आईं रुपाली गांगुली, पहली बार दिखा एक्ट्रेस का ऐसा अंदाज

नई दिल्ली: छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) की स्टार कास्ट ने भी तारीफें हासिल की है. दर्शकों ने शो के हर किरदार को काफी पसंद किया है. खासतौर पर शो की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी को दीवाना बना लिया है. अपने इस शो लेकर रुपाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं रुपाली

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) अपने फैंस के साथ जुड़ी रहने के लिए अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज उनके साथ पोस्ट करती रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की है, जो अब काफी वायरल हो रही है. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में एक्ट्रेस 'बाहों में चले आओ' सॉन्ग पर दिलकश अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.

'बाहों में चले आओ' पर एक्शन करती नजर आईं एक्ट्रेस

वीडियो में देखा जा सकता है कि रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) बॉलीवुड के सुपरहिट सॉन्ग 'बाहों में चले आओ' पर जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं. इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में उनका अंदाज देखने लायक है. वीडियो में उनके एक्सप्रेशन वाकई-काबिले-तारीफ हैं. यह वीडियो एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

सोशल मीडिया पर छाया ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो

वीडियो शेयर कर रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) ने कैप्शन में लिखा, 'I love colors, but sometimes it’s just gotta be black and white'. फैंस उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. रुपाली के चाहने वाले वीडियो पर कमेंट कर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो को अभी तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

शानदार अभिनय से जीत चुकी हैं फैंस का दिल

रुपाली की इस वीडियो पर अब यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) इन दिनों सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) में नजर आ रही हैं. अपने अभिनय से एक्ट्रेस ने फैंस के दिलों को छू लिया है. रुपाली ने साल 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने करियर की शुरुआत की थी.

