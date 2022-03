Mai Trailer: साक्षी तंवर के अंदाज ने उड़ाए होश, थ्रिलर सीरीज में दिखाई जबरदस्त एक्टिंग

नई दिल्ली: एक्ट्रेस साक्षी तंवर (Sakshi Tanwar) ने अपने अब तक के करियर में दिखा दिया कि उन्हें जो भी किरदार दिया जाए वह उसमें खरी उतरती हैं. अब एक बार फिर से साक्षी दर्शकों का दिल जीतती दिख रही हैं. उन्हें जल्द ही नेटफ्लिक्स की अगली वेब सीरीज 'माई' में देखा जाने वाला है. अब उनकी इस सीरीज का दमदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

जानिए कैसा है ट्रेलर

इस फिल्म में साक्षी को एक ऐसी मां के किरदार में देखा जा रहा है, जिसकी बेटी की हत्या कर दी जाती है और अब वह यह जानना चाहती है कि किसी ने भी उसकी बेटी को क्यों मारा. ट्रेलर की शुरुआत में बेटी का किरदार निभा रहीं वामिला इशारों में अपनी मां यानी साक्षी को कुछ समझा रही हैं, लेकिन तभी मां के सामने उसकी बेटी को ट्रक कुचलकर चला जाता है.

ट्रेलर ने बढ़ाई उत्सुकता

बेटी की कातिलों की तलाश करते हुए साक्षी को कई तरह की धमकियां मिलती है. यहां तक कि गुंडे हमला भी करते हैं. ऐसे में मां ऐसा रूप निकल कर सामने आता है, जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी.

A mom in a world of crime. Will she survive? Will she... thrive?

Either way, minds will be blown.

Catch Sakshi Tanwar's dramatic journey in #Mai on 15th April, only on Netflix.#MaiOnNetflix pic.twitter.com/srKXocJjXt

— Netflix India (@NetflixIndia) March 24, 2022