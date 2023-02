Bigg Boss 16 Winner Name: बिग बॉस 16 का विनर होगा ये कंटेस्टेंट , फिनाले से पहले एक्ट्रेस ने लगा दी मुहर

नई दिल्ली: Bigg Boss 16 Winner Name: सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 16 के फिनाले में कुछ ही समय रह गया है. वहीं सोशल मीडिया पर बिग बॉस 16 के विनर के नाम की घोषणा की गई है. कहा जा रहा है कि बिग बॉस का विनर प्रियंका चाहर चौधरी होगी. कुछ दिनों बाद बिग बॉस 16 के विनर के नाम की घोषणा हो जाएगी. टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी ने प्रियंका चाहर चौधरी को शो का विनर बताया है.

कौन होगा शो का विनर ?

MC n shiv janta choice priyanka channel choice lets c who will win #bb16

सोशल मीडिया पर प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे के नाम की चर्चा चल रही है. शो में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. इसी बीच सीरियल टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी ने विनर के नाम की घोषणा की है.

प्रियंका होगी विनर

बिग बॉस 16 की विनर प्रियंका चाहर चौधरी हो सकती है. युविका चौधरी ने कहा कि एमसी स्टैन जनता की पसंद हैं, पर चैनल की पसंद प्रियंका चाहर चौधरी है.

देवोलीना ने भी किया खुलासा

Kuch bhi karlo jeetegi #PriyankaChaharChoudhary hi. Though left watching it long back. But i assumed it first week of #BB16 . 3 saal ka experience jo hai @BiggBoss https://t.co/YA2LcCloFC

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) February 6, 2023