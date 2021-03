ईद पर फैंस को Salman Khan का तोहफा, नई पोस्टर के साथ फिल्म Radhe की रिलीज डेट आउट

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अपने फैंस के लिए ईद पर खास तोहफा लेकर आए हैं. कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल फिल्म राधे ईद पर रिलीज नहीं हो पाई थी लेकिन इस साल ईद के मौके पर राधे को रिलीज किया जा रहा है.

SALMAN KHAN CONFIRMS #RADHE RELEASE DATE... #Radhe - starring #SalmanKhan - to release on [Thursday] 13 May 2021 #Eid... Will be a 4-day extended opening weekend... NEW POSTER... pic.twitter.com/nBn8s0R9FN

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2021