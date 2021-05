सलमान खान ने KRK के खिलाफ दर्ज करवाया मामला, 'राधे' का रिव्यू करना पड़ गया भारी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे: यॉर मोस्ट वॉन्टेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिरकार 13 मई को ईद के मौके पर रिलीज कर दी गई. इसे सिनेमाघरों के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया. समीक्षकों से इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई. हालांकि, कमाई के मामले में फिल्म के आंकड़े शानदार रहे हैं.

केआरके (KRK) को पसंद नहीं आई फिल्म

रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान की इस फिल्म को उनकी अब तक की फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है. हालांकि, फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बनाए गए हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर और खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) उर्फ केआरके को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है.

सलमान की टीम ने लिया लीगल एक्शन

अब केआरके ने सलमान खान की इस फिल्म की बुराई कर दी है. जिसकी वजह से दबंग खान की लीगल टीम ने केआरके के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज करवा दिया है. इस बात की जानकारी अब खुद केआरके ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी है.

केआरके ने किया ऐसा ट्वीट

I said so many times that I never review film of any producer, actor if he asks me to not review. Salman khan filed defamation case on me for review of #Radhe means he is getting too much affected by my review. Hence I won’t review his films anymore. My last video releasing today

— KRK (@kamaalrkhan) May 26, 2021