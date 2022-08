Tiger 3: इंतजार हुआ खत्म, अगले साल इस दिन रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म

नई दिल्ली: दीवाली और ईद पर हमेशा से ही भाईजान का जादू पर्दों पर छाता रहा है. ऐसी कोई ईद नहीं जब सलमान खान (Salman Khan) ने अपने फैंस को ईदी न दी हो. 21 अप्रैल 2023 को आने वाली 'टाइगर 3' (Tiger 3) भी ईद पर ही रिलीज होगी. ऐसे में सलमान खान और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की मोस्ट अवेटेड फिल्म की अनाउसमेंट कर दी गई है. सलमान और कैटरीना की 'एक था टाइगर' को आज 10 साल पूरे हो गए.

इस सेलिब्रेशन में टाइगर की 10 साल बाद वापसी को दिखाया गया है. पहले 2012 की टाइगर के सीन्स दिखाए गए जिसमें टाइगर का फाइटिंग सीक्वेंस था. इसके बाद 'टाइगर जिंदा है' कि दमदार एक्शन सीरीज को दिखाया गया. इसके बाद स्क्रीन पर एंट्री होती है 2023 में आने वाली 'टाइगर 3' की. साथ ही 'टाइगर 3' के रिलीज डेट को अनाउंस किया गया. हर पांच साल बाद 'टाइगर' का एक नया सीक्वल आता है जो पर्दे पर अपना जलवा बिखेर एकदम हिट रहता है.

10 Years ago, he roared his way into your hearts. And now he's set to be back again, all guns blazing in #Tiger3 on Eid 2023. Celebrating #10YearsOfEkThaTiger.

Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/Kd8CgUdLdS

— Yash Raj Films (@yrf) August 15, 2022