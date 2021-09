सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर सलमान खान ने जताया दुख, लिखी ये बात

नई दिल्ली: टीवी और बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छाई हुआ है. अचानक इस तरह की खबर के आने से हर शख्स सदमे में हैं. फैंस और दोस्त यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे. ऐसे में अभिनेता को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी जा रही है. इसी बीच सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने भी दुख जाहिर की है.

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) से सलमान हुआ संपर्क

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक जताते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपने एक ट्वीट में उनके लिए लिखा, 'आप बहुत याद आओगे.' सिद्धार्थ के साथ सलमान का जुड़ाव उस समय से है, जब सिद्धार्थ ने 'बिग बॉस 13' जीता था, जिसे सुपरस्टार ने होस्ट किया था.

सलमान खान ने लिखी ये बात

अब सलमान खान ने ट्विटर पर लिखा, 'बहुत जल्द चले गए सिद्धार्थ. तुम बहुत याद आओगे. परिवार के प्रति संवेदना.'

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 2, 2021