आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान से मिलने पहुंचे सलमान खान, सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और फिल्म निर्माता गौरी खान (Gauri Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बीते रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया. आर्यन पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद के आरोप हैं. उनके अलावा इस केस में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस खबर के सामने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया है.

शाहरुख से मिलने पहुंचे सलमान

इस मुश्किल वक्त में अब बॉलीवुड के कई सितारे शाहरुख के सपोर्ट में आ गए हैं. रविवार को देर रात सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) भी शाहरुख से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे.

इस दौरान सलमान वहां मौजूद पैपराजी के कैमरा में भी कैद हुए. शाहरुख के घर के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली. वहीं, सलमान अपनी कार में बैठे-बैठे ही भीड़ को सामने से हटने का इशारा करने लगे.

सबसे पहले सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) ने किया था सपोर्ट

बता दें कि सलमान खान के अलावा भी इंडस्ट्री के कई सितारे खुलकर शाहरुख का समर्थन कर रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला एक्टर सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) का शामिल है. आर्यन की गिरफ्तार के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब भी कहीं छापेमारी की जाती है तो एजेंसी उसमें कई लोगों को ले जाती है और आप मान लेते हैं कि बच्चे ने ऐसा किया होगा. अभी जांच चल रही है तब तक बच्चे को सांस तो लेने दो. हमें रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए."

पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी किया ट्वीट

I stand in solidarity with you @iamsrk Not that you need it. But I do. This too, shall pass.

पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी शाहरुख के सपोर्ट में लिखा, 'इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ी हूं शाहरुख, इसलिए नहीं कि आपको जरूरत है, लेकिन मुझे है. ये समय भी बीत जाएगा.'

सपोर्ट में आईं एक्ट्रेस सुचित्रा

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने अपने ट्वीट में लिखा, 'जो लोग बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं वो ध्यान रखें कि क्या एनसीबी की रेड सिर्फ स्टार्स पर ही होती है?

For all those targetting #Bollywood remember all the #NCB raids on filmstars? Yes nothing was found and nothing was proved. #Bollywood gawking is a tamasha. Its the price of fame

