Sam Bahadur BO Collection Day 1: 'एनिमल' ने बिगाड़ा 'सैम बहादुर' का खेल, पहले दिन इतनी कमाई पर सिमटी विक्की कौशल की फिल्म

नई दिल्ली: Sam Bahadur Box Office Collection Day 1: विक्की कौशल की 'सैम बहादुर' को लेकर लंबे समय से काफी चर्चा बनी हुई है. देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को रणबीर कपूर की 'एनिमल' के साथ 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. विक्की की इस फिल्म का भी जमकर प्रमोशन किया गया है. वहीं, कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए बनी इस देशभक्ति फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग भी सामान्य ही रही. अब इस फिल्म की पहले दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

पहले दिन किया इतना कारोबार

'सैम बहादुर' की पहले दिन की कमाई को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि 'एनिमल' के सामने यह ढेर होती दिख रही है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#SamBahadur gathered momentum towards evening shows on Day 1… Biz needs to multiply on Sat-Sun for a respectable weekend total… Fri ₹ 6.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/o8GcBGUqgI

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 2, 2023