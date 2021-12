अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' ने जीता 'अर्जुन रेड्डी' के डायरेक्टर का दिल, तारीफों के बांधे पुल

नई दिल्ली: साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के अभिनय से सजी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा: द राइज' को दर्शकों और समीक्षकों के बीच खूब सराहा जा रहा है. सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की है.

संदीप रेड्डी वांगा हुए इम्प्रेस

जहां 'पुष्पा' को प्रशंसकों और आलोचकों से प्रशंसा मिल रही है, वहीं 'अर्जुन रेड्डी' के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा का टीम के लिए विशेष संदेश मुख्य आकर्षण है. संदीप ने ट्वीट्स की एक सीरीज शेयर की है. उन्होंने 'पुष्पा' पर अपनी समीक्षा साझा की है, जिसमें उन्होंने पूरी टीम की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की है.

संदीप ने की अल्लू अर्जुन की तारीफ

संदीप ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर लिखा, 'पुष्पा एक शक्तिशाली, भावनात्मक रूप से ज्वलनशील, किरकिरा और ईमानदारी से पूर्ण कला है. हैशटैग पुष्पा निश्चित रूप से एक फूल नहीं है बल्कि एक पैक खतरनाक विस्फोटक है!

Allu Arjun's performance was nothing less than a hypersonic missile & people pls go watch #PUSHPA and give a standing ovation to @alluarjun

He deserves many more post screening ovations & this is one of the best performances in the movie history @aryasukku@MythriOfficial

— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) December 20, 2021