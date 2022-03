बेहद छोटी ड्रेस पहन संजय कपूर की बेटी ने मचाई सनसनी, 21 की उम्र में तोड़ी बोल्डनेस की हदें

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की लाडली शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) उन स्टार किड्स की लिस्ट में शुमार हैं, जिन्होंने डेब्यू करने से पहले ही एक लंबी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है. हालांकि वह अब जल्द ही बॉलीवुड में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रही हैं. लोग उनकी एक झलक के दिवाने रहते हैं.

बोल्ड लुक्स के कारण चर्चा में हैं शनाया

शनाया पिछले लंबे वक्त से अपने बोल्ड लुक्स के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से शनाया का ग्लैमरस लुक चर्चा में आ गया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में फैंस को अपने लेटेस्ट फोटशूट की झलक दिखाई है.

इनमें शनाया को बेहद छोटी सी व्हाइट कलर की ड्रेस पहने देखा जा सकता है. हालांकि लोगों की नजरें उनकी हॉटनेस पर टिकी रह गई है.

इस तरह किया लुक को कंप्लीट

शनाया ने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए लाइट मेकअप किया है. यहां उन्होंने बालों को ओपन रखा है. इसके साथ एक्ट्रेस ने ईयररिंग्स कैरी किए हैं. पोस्ट शेयर करते हुए शनाया ने कैप्शन में लिखा, 'Guess What My Favourite Colour Is'. इन दौरान वह अपनी टोंड बॉडी फ्लॉन्ट करती बेहद हसीन लग रही हैं.

उनकी अदाओं ने सभी को दीवाना कर दिया है.एक्ट्रेस इन फोटोज में बेहद हॉट दिख रही हैं. कुछ ही घंटों में उनकी इन फोटोज पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

करण जौहर कर रहे हैं शनाया को लॉन्च

दूसरी ओर शनाया के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में अपना करियर शुरू कर चुकी हैं. हाल ही में करण जौहर नेअपनी अगली फिल्म 'बेधड़क' का ऐलान करते हुए इसमें शनाया लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया है.

