संजय कपूर की लाडली शनाया ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) बेशक अभी फिल्मों से दूर हो, लेकिन इसके बावजूद आज उनका स्टारडम इंडस्ट्री की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस पर भारी पड़ता है. वह उन स्टारकिड्स की लिस्ट में शुमार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू के बिना भी स्टारडम हासिल कर लिया है.

फिर सुर्खियों में आईं शनाया

शनाया हमेशा ही किसी न किसी कारण सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. अब वह अपने लेटेस्ट पोस्ट की वजह से फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं. हाल ही में शनाया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद प्यारी दिख रही हैं. उन्होंने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया है.

ये भी पढ़ें- VIDEO: संजीदा शेख ने बेडरूम में दिखाया स्टाइलिश अंदाज, बोल्ड लुक से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

शनाया के पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं फैंस

फोटोज में देखा जा सकता है कि शनाया ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं. तस्वीरों को साझा करते हुए शनाया ने कैप्शन में लिखा, 'It's the little things that count'. उन्होंने एक साथ बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिस पर फैंस कमेंट कर शनाया पर प्यार लुटा रहे हैं. उनके इस पोस्ट को अब तक लाखों लोग लाइक कर चुके हैं.

फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं शनाया

बता दें कि शनाया अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं. इंस्टाग्राम पर शनाया की फैन फॉलोइंग किसी सेलिब्रेटी से कम नहीं है. उनके चाहने वालों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है.

बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं शनाया

काम की बात करें तो शनाया कपूर (Shanaya Kapoor Debut Film) को करण जौहर बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं. इस बात का ऐलान करण ने खुद किया था. इसके अलावा शनाया जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं.

ये भी पढ़ें- सोनम कपूर ने कराया बोल्ड फोटोशूट, ब्रालेट में पार की सारी हदें

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.