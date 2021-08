संजय लीला भंसाली ने ड्रीम प्रोजेक्ट 'हीरामंडी' के लिए बड़ा फैसला, मिलाया नेटफ्लिक्स से हाथ

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार संजया लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने हाल ही में इंडस्ट्री में अपने 25 साल का सफर पूरा कर लिया है. इसी दौरान अब वह अपने सबसे जुनूनी प्रोजेक्ट को भी पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. दरअसल, भंसाली काफी समय से अपनी अगली सीरीज 'हीरामंडी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब उन्होंने इसके लिए नेटफ्लिक्स से हाथ मिला लिया है. इसी के साथ 'हीरामंडी' (Heeramandi) का पहला पोस्टर भी जारी हो गया है.

जानिए कैसी है 'हीरामंडी'

'हीरामंडी' पर अपने विचार साझा करते हुए संजय लीला भंसाली ने कहा है, "हीरामंडी एक फिल्म निर्माता के रूप में मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह लाहौर के दरबारियों पर आधारित एक महाकाव्य की पहली श्रृंखला है.

An epic experience awaits you... A visual spectacle that will leave you breathless.

We are thrilled to bring #SanjayLeelaBhansali's #Heeramandi on @NetflixIndia. pic.twitter.com/Wrya0oFwW8

— BhansaliProductions (@bhansali_produc) August 10, 2021