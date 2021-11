सपना चौधरी ने फिर दिखाईं कालित अदाएं, आहें भरते रह गए फैंस

नई दिल्ली: हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने अपनी दिलकश अदाओं का जादू हमेशा ही फैंस पर खूब चलाया है. वह हमेशा ही किसी न किसी कारण फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं. अपने डांस मूव्स के जरिए करोड़ों लोगों का दिल धड़का चुकीं सपना आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं.

सपना ने फिर दिखाईं अदाएं

सपना के चाहने वाले सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मौजूद हैं. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स को उनकी हर अदा काफी पसंद है. अब एक्ट्रेस एक बार फिर से लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई हैं. सपना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

'सजना है मुझे सजना के लिए' सॉन्ग पर किया डांस

हाल ही में सपना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह फिर से दिलकश अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस 'सजना है मुझे सजना के लिए' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस की अदाएं वाकई काबिल तारीफ है. उन्होंने एक बार फिर से फैंस को मदहोश कर दिया है.

एक्ट्रेस ने यूं किया लुक को कंप्लीट

वीडियो में सपना के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है. अपने लुक को खूबसूरत बनाने के लिए एक्ट्रेस ने कानों में झुमके और नेकलेस कैरी किया हुआ है. वीडियो में सपना का हेयरस्टाइल देखें तो उन्होंने बन बनाया हुआ है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है.

वीडियो पर जमकर कमेंट्स

वीडियो शेयर करते हुए सपना ने कैप्शन में लिखा, 'As free as a bird, as wild as a lovers loves'. इंस्टाग्राम पर सपना को लाखों लोग फॉलो करते हैं, जो उनके इस पोस्ट पर दिल खोलकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं. वीडियो को कुछ घंटों में ही हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. फैंस कमेंट कर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं.

फैंस से रूबरू होती रहती हैं सपना

अपनी दिलकश अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली सपना अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपने डांस वीडियोज और फोटोज शेयर कर फैंस को अपडेट करती रहती हैं. उनके फैंस हमेशा ही उनके पोस्ट देखने के लिए उत्साहित रहते हैं.

